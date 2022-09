Femme morte en couche…le SAMES se radicalise et décrète 48 heures de grève

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) se radicalise. Face à la presse hier, il a décrété un mot d’ordre de 48 heures à partir de ce lundi sur l’ensemble des structures sanitaires du Sénégal. « Nous irons en assemblée générale à Kédougou. Si la tension ne se décante pas, ce sont des mots d’ordre qui seront déroulés. L’Etat n’a qu’à se ressaisir, on n’acceptera pas qu’on mette les médecins en prison. On s’est assez sacrifiés », prévient le secrétaire général du Sames, Amadou Yéri Camara.

Prenant la défense de son collègue Léonce Faye, il dit : « Il y a des gestes barbares pendant lesquels, on enfonce des clous dans les genoux, une perceuse pour percer un crâne. Quand on ne sait pas, on se tait. Personne n’aime les faire parce que c’est des gestes barbares mais c’est salvateur, on nous l’a appris à la formation. Malheureusement les décès maternels sont une réalité dans ce pays. »

Selon Amadou Yéri Camara repris par Emedia, « l’effort de recrutement de ressources humaines du ministère pour avoir des gynécologues dans cette zone risque de tomber à l’eau à cause d’un procureur qui cherche à se faire connaitre ».