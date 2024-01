Fermeture de l’UCAD : L a réaction du recteur

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( Uacd) est fermée depuis 7 mois, lors des événements de juin. Depuis lors, les enseignements sont en ligne en raison de la fermeture du Campus. Pr Ahmadou Ly Mbaye, recteur de l’Ucad, a apporté des précisions à l’émission Grand jury du dimanche, ce 7 janvier 2024.

D’emblée, il a voulu rectifier une information qui circule et qui, selon lui, « n’est pas fondée ». « Après les événements du 1er juin , l’Ucad a été fermée pour moins de 2 semaines. Le conseil académique s’est réuni pour décider de basculer en distanciel. Et en 2020 , quand on est juste sorti de la Covid, l’Ucad avait fait un amphi de rentrer pour décréter que dorénavant les enseignements en présentiel et les enseignements en distanciel étaient d’égale dignité et ça continue comme ça », a-t-il expliqué.

Autrement dit, pour M. Mbaye les enseignements en présentiel et les enseignants en distanciel sont d’égale dignité.

Avant de donner des universités partenaires qui appliquent les deux formules. « Il y a une université partenaire qui est au Québec qui est l’une des plus grandes universités les plus expérimentés dans le domaine des mines. Alors dans le nord du Québec, la distance entre deux facultés voisine c’est à peu près 300 km donc c’est université qui fonctionne. Les cours se font en présentiel mais même les réunions de faculté se font en distanciel »., a-t-il avancé.

L’invité du Grand jury veut ainsi faire comprendre aux « gens qui pensent que l’enseignement à distance rime avec enseignement au rabais », qu’il « se trompent ». Ne s’arrêtant pas, Pr Mbaye enchaîne avec les exemples : « En Chine, aux États-Unis, en France, au Japon partout l’enseignement à distance est devenu quelque chose de banal. A chaque fois qu’il y a des obstacles…, on fait les choses à distance ».

A l’en croire, Université ( Ucad) a toujours eu des programmes qu’elle déploie à distance comme la Cesti ( Centre d’Etudes des sciences et Techniques de l’Information). Pr Mbaye persiste et signe sur Pressafrik : « Il faut que les gens apprennent à comprendre que dans le monde moderne le distanciel et le présentiel sont deux modalités de diffusion du savoir qui sont d’égale dignité parfois même il y a des innovations qui sont possibles que avec le distanciel », a-t-il fait savoir.