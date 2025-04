Fermeture de médias : La CAP lance la riposte

La Coordination des Associations de Presse (CAP) a tiré la sonnette d’alarme lors d’une conférence de presse tenue ce 29 avril, dénonçant une série d’attaques « systématiques et planifiées » contre le secteur des médias au Sénégal. Depuis mai 2024, la presse sénégalaise, selon la CAP, subit « des assauts répétés » aux relents politiques, marqués par une asphyxie financière prolongée et des mesures administratives jugées arbitraires.

Au cœur de la contestation : l’arrêté ministériel du 22 avril 2025 et les convocations de la Direction de Surveillance du Territoire (DST) visant plus de 200 entreprises de presse dites « non conformes au Code de la presse ». « Cette saisine des services du ministère de l’Intérieur criminalise, désormais et de façon illégale, l’activité de presse », accuse la CAP, qui dénonce un climat de peur, une opacité administrative et l’absence de voies de recours.

La coordination fustige également la fermeture sans préavis de la plateforme de déclaration des médias, empêchant la création de nouvelles entités médiatiques, et compare la situation de la presse à celle de « George Floyd », étouffée par les institutions censées la protéger.

Face à ce qu’elle qualifie de « forfaitures », la CAP engage un plan d’actions structuré. Un formulaire en ligne est lancé dès aujourd’hui afin d’identifier toutes les entreprises de presse déclarées « non conformes », et de les accompagner juridiquement à travers des avocats. En parallèle, tous les responsables de ces médias sont appelés à déposer, individuellement mais le même jour, un recours devant la Chambre administrative de la Cour Suprême.

Des rencontres seront organisées durant tout le mois de mai avec les organisations syndicales, le patronat, les défenseurs des droits humains, la société civile et d’autres acteurs majeurs. Le mouvement culminera par un sit-in devant le ministère de la Communication. Par ailleurs, une restructuration interne de la CAP sera officialisée lors d’une Assemblée générale prévue le 17 mai prochain.