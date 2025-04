Révision de la loi 75-80 sur les maladies mentales : Ansoumana DIONE met en garde le Gouvernement

Que le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, son Premier Ministre Ousmane SONKO, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY et l’ensemble du gouvernement se le tiennent tous pour dit. Nous avons bien compris ce qui se cache déjà derrière cette révision de la loi n° 75-80 du 09 juillet 1975, relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés. Depuis l’avènement de ce nouveau régime au pouvoir, des spécialistes ne cessent de mettre la pression sur les autorités, uniquement pour empêcher à l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et à son Président Ansoumana DIONE d’exercer leur noble mission en faveur des populations victimes de troubles mentaux.

L’objectif pour ces spécialistes en médecine, entre autres, est de reprendre le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack qui a déjà fini de faire ses preuves dans la prise en charge gratuite et la réinsertion sociale de beaucoup de malades mentaux au Sénégal, depuis le démarrage de ses activités en janvier 2024. Pour rappel, le mardi 29 octobre 2024, la Gendarmerie a débarqué à ladite structure appartenant à l’ASSAMM, ce que le rapport d’enquête a même confirmé. Ce même jour, Ansoumana DIONE avait été convoqué à la Brigade de Recherche de Kaolack, pour un interrogatoire avec un digne citoyen sénégalais qui mérite des honneurs de toute la nation. Tout récemment, Ansoumana DIONE et son équipe ont été arbitrairement arrêtés par la Police, ce 12 avril à Matam, pour assistance aux malades mentaux.

En écoutant hier jeudi 25 avril, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Ibrahima SY qui était venu à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye, non pas pour visiter cette structure mais juste pour faire une communication sur les réformes envisagées par le gouvernement dans la prise en charge des malades mentaux, sans la moindre implication du principal acteur en la matière, Ansoumana DIONE dont la détermination et l’engagement ne sont plus à démontrer. Nous avons compris ce que ces nouvelles autorités préparent et nous les attendons, notre cher pays étant une République respectant le droit des associations. Jusqu’ici, elles ne veulent pas reconnaître notre mérite, ce qui ne nous empêche pas de poursuivre notre mission en faveur des malades mentaux dans l’intérêt des citoyens.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)