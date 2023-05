Fête du 1er mai : La Cnts Fc réussit son défilé

La Cnts Fc ( Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal/ Forces du Changement) a encore une fois de plus fait une véritable démonstration de force en organisant une procession de quelques kilomètres du lieu de rassemblement et plus précisément la place de la Nation.

Cheikh Diop aux côté des Secrétaires généraux qui composent la centrale CNTS Fc a démontré une unité syndicale où tous les secteurs du monde du travail sont fortement représentés ( pétrole, hôtellerie, éducation, santé, transport ect…)

Cheikh diop a magnifié la forte mobilisation des travailleurs et a réitéré tout son engagement au service des travailleurs non sans énumérer les acquis obtenus lors d’intenses négociations et de lutte acharnée des Secrétaires généraux des secteurs.

Tour à tour, les responsables syndicaux ont tressé des lauriers à l’endroit du camarade cheikh diop qui a toujours assisté les travailleurs en situation difficile avec un style de management syndical de haute qualité.

La progression a fini sa route au point de rassemblement de la place de la nation sise à Colobane.

