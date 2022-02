Finale CAN : Comment Air Sénégal a failli gâcher la fête des supporters

Aller regarder la finale de la CAN était le rêve de beaucoup de Sénégalais. Mais les conditions de voyage sur Cameroun, entre samedi et dimanche, étaient exécrables. Air Sénégal en a vu de toutes les couleurs. Parce que les supporters aussi en ont avalé des couleuvres.

Les supporters sénégalais qui ont convergé dans la nuit du samedi au dimanche à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) pour prendre le vol d’Air Sénégal afin de rallier le Cameroun pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Unies ont souffert le martyr. En effet, trois vols devaient convoyer les passagers mais, c’est le calvaire total pour ces derniers. Il était difficile pour eux d’obtenir leur billet, et les vols ont accusé un retard. Le premier vol dont le décollage était prévu à 2h du matin n’a pas quitté le tarmac à l’heure indiquée. Et aucune information relative à cet ajournement n’a été donnée. C’était la cacophonie totale.

Or, bon nombre des passagers avaient acheté des billets voisinant les 600 000 alors que l’Aibd avait fait un tarif spécial de 150 mille francs CFA. Les nerfs étaient tendus. Certains passagers étaient dans tous leurs états. On était pas loin de l’ambiance dans les bus, « Car rapides » et « Ndiaga Ndiaye ». « Nous sommes d’honnêtes citoyens amoureux du pays et fidèles supporters des Lions. Nos billets n’ont pas été subventionnés par l’Etat, l’Aibd, ou encore Air Sénégal. Nous avons acheté des billets à 650 mille FCfa, donc on doit nous respecter », peste un groupe de personnes très remontées contre les agents de Air Sénégal. Et d’ajouter : « Nous sommes patriotes, c’est pourquoi nous avons choisi la compagnie sénégalaise, mais c’est du n’importe quoi ! Vous ne respectez pas les citoyens, Air Sénégal a une mauvaise réputation de ne jamais respecter l’heure du décollage, c’est devenu même de la redondance. »

Malgré l’intervention de certaines autorités pour tempérer les ardeurs, les usagers n’ont voulu rien savoir. Rien entendre. Ce qui a plus frustré les voyageurs, c’est le favoritisme des agents d’Air Sénégal qui accordaient des privilèges aux membres de la Fédération sénégalaise de football ou à des hommes politiques. Les familles des joueurs étaient autant déboussolées que les supporters.

La mère, l’épouse et les enfants d’Idrissa Gana Guèye ont passé une nuit blanche à l’aéroport, traînant dans tous les sens leurs valises sans pouvoir embarquer. La femme d’Ismaïla Sarr et celle de Nampalys Mendy ont vécu le même calvaire. Toutes et tous étaient dans un état indescriptible. Certains ont failli même verser des larmes face à la situation qui s’offrait devant elles.

Le calme est revenu vers 5h 30 du matin. Mais jusqu'à 7h, l'avion n'avait pas encore décollé. Une pluie d'insultes tonne sur les membres d'Air Sénégal. Le décollage a eu lieu finalement vers 8h, après une interminable patience ponctuée de désagréments. Destination Yaoundé.