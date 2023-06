Financements partis français : Bourgi lave Macky…enfonce Diouf et Wade

L’avocat et conseiller politique français, Robert Bourgi a fait une révélation de taille sur le financement d’une partie de la classe politique française par des dirigeants africains notamment Sénégalais. Il a affirmé dans l’émission Grand Jury de la RFM que les anciens président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont été très généreux avec des hommes politiques français. Il a également juré que l’actuel président de la République, Macky Sall n’a jamais financé d’hommes politiques ou partis en France.

«Macky Sall n’a jamais financé, mais d’autres de ses prédécesseurs ont été un peu plus généreux. Senghor, j’étais trop jeune. Abdou Diouf et Wade ont été plus généreux. Je n’en dirai pas plus et comprenez le», a-t-il révélé.

Robert Bourgi a également precisé qu’il a jamais été un « porteur de valise » comme le décrivent certains observateurs et la presse. «J’accompagnais les émissaires envoyées par les chefs d’état africains. Je les recevais à Paris pour ensuite les accompagner auprès de ceux qui recevaient ces dons. Je n’ai jamais porté de valises», dit-il.