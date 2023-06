Seydou Guèye : « Il s’est passé une chose depuis l’arrivée du Pastef… »

Le domicile du leader du Pastef a été barricadé depuis son retour à Dakar. Face à la presse, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a soutenu que c’est pour éviter un trouble à l’ordre public. Devant le jury du Dimanche, Seydou Guèye, porte-parole de l’APR a appuyé le ministre de l’Intérieur dans ses propos.

Sur lEmedia, il a soutenu que : « pour le blocus, il y’a trois principes qu’on n’a pas du mal à comprendre et à partager. Quand vous vous rendez compte qu’une personne peut troubler l’ordre public ou quand vous vous rendez compte que la personne peut se retrouver en danger, il faut prendre toutes les dispositions. On constate que ses caravanes sont accompagnées de cortèges de désolation, de morts, de saccages et en toute responsabilité, il faut que l’Etat prenne les dispositions sur une base administrative légale, prenne des dispositions pour prévenir ».

Par ailleurs, l’invité du JDD explique : « ce qui m’étonne avec mes amis du Pastef, c’est qu’ils ont un membre de leur organisation qui dénie toute autorité de la Justice, qui refuse d’aller au tribunal et qui veut se fonder sur la justice pour réclamer les droits pendant qu’on est en train d’enterrer des morts dont la plupart pour ne pas dire tous sont les victimes de ses appels à l’insurrection. Il faut être sérieux. Ce qui se joue est plus important que cela ».

S’exprimant sur la violence qui est désormais récurrente dans l’arène politique, il a souligné : « il faut comprendre que notre pays joue son destin au bord du gouffre. Parce qu’il s’est passé une chose dans un espace public qu’on avait l’habitude du débat politique fécond. On est en train de changer de modèle. Depuis combien de temps vous n’avez pas eu l’occasion d’interroger un homme sur ses idées, ses propositions politiques ? Depuis combien de temps nous passons notre temps sur des histoires de procès, de viol etc. Pendant ce temps, qui est-ce qu’on dit et qui-est ce qu’on fait pour les sénégalais ? Il s’est passé une chose depuis l’arrivée du Pastef dans l’échiquier politique. On avait l’habitude du débat politique qui pouvait parfois être rugueux, rude, il n’a jamais été un combat de lutte ».

Et d’ajouter : « avec l’arrivée du Pastef il y’a une sorte d’animosité haineuse qui structure aujourd’hui nos relations. Les uns voulant nous amener dans un espace irrationnel alors que la politique c’est s’occuper des populations, apporter des solutions. On n’est plus dans ça. Aujourd’hui, nous sommes en danger. Nous savons ce qui se passe. L’enjeu définitif et le plus important pour moi c’est la consolidation de la démocratie et la préservation de notre modèle démocratique et de notre République. Et à ce jeu-là, nous sommes tous pouvoir comme opposition appelés au même champ de responsabilité ».