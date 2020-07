Foncier à Bambey : Les conseillers municipaux sortent de leurs mutisme

Suite à la désinformation d’un certain collectif pour la défense des terrains, les conseiller municipaux de la mairie de Bambey sont montées au créneau pour apporter des précisions sur l’attribution des parcelles. Selon les conseillers, les attributions ont été faites de manière claire et nette. Et selon eux, le lotissement, très clair, est une première a Bambey car 90 pour cent des jeunes ont eu des parcelles. Mais pour eux ce collectif est politique mais la vérité est claire. « Le maire est entrain de faire un travail extraordinaire et les projets sont en cours tout ce qu’ils veulent c’est saboter le travail du maire qui a eu la confiance et le soutien de toute la population de Bambey », martèlent les conseillers .

Qui avertissent : » les chantages et les dénigrements tous les conseille ne passeront pas car Gana est entrain de faire un travail remarquable sans tambours ni trompettes ».