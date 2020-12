Forêt de Mbao : 105 KG de « yamba » saisit par la gendarmerie

La guerre contre le grand banditisme et le trafic de drogue ne prend pas de répit. Dans le cadre du dispositif anti agression déployé aux abords de la forêt de Mbao, entre-la entre la RN et Keur Massar, la Brigade territoriale (BT) de Keur Massar renforcée par les éléments de l’ESI Diamniadio (Escadron de surveillance et d’intervention) mis à leur disposition à hauteur du poste 12, ont saisi 105 kg de chanvre Indien. Les faits se sont déroulés vers 2 h du matin.

Selon des informations parvenues à Seneweb, c’est lorsque les gendarmes, en dispositif de sécurisation et de contrôle aléatoire de véhicules, ont tenté de contrôler un véhicule en provenance de la route nationale. Mais c’était sans compter avec le conducteur qui a refusé d’obtempérer et a aussitôt pris la fuite. Poursuivi par les gendarmes, ils finiront par abandonner le véhicule pour s’échapper.

Après fouille, 105 kg de chanvre indien emballés dans quatre sacs ont été découverts. Par ailleurs, le véhicule 4×4 Hyundai Tucson immatriculé TH 4252 K, une carte grise, un téléphone portable et une carte d’identité nationale ont été saisis par la gendarmerie qui a ouvert une enquête.