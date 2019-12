En prison, Guy Marius Sagna et ses compagnons comptent des soutiens. Ce vendredi, des membres de la société civile qui portent leur combat contre la hausse des prix de l’électricité ont réussi à organiser une forte mobilisation. Un combat pas du tout difficile à porter. Les Sénégalais sont plus que jamais fatigués. Leurs conditions d’existence deviennent de plus en plus dures. Le régime ne peut trouver aucune excuse pouvant justifier cette hausse des prix de l’électricité.

Le ministre du Pétrole et des Energies, Mohamadou Makhtar Cissé a vraiment menti aux Sénégalais, en annonçant que la tendance était plutôt à une baisse des prix de l’électricité afin de soulager les ménages. Mohamadou Makhtar Cissé a parlé en sa qualité d’ancien Directeur général de la Senelec et d’actuel ministre du Pétrole et des Energies.

Qu’il le veuille ou non aussi bien lui que l’actuel Directeur général de la Senelec passent pour des spécialistes dans l’art de maquiller le véritable bilan de cette boite. On ne peut pas tout de même se lever sur un bon pied pour déclarer au beau jour que les finances de la Senelec sont sur de belles roulettes pour apporter cette mauvaise nouvelle d’une hausse des prix de l’électricité aux pauvres ménages.

Ceci justifie amplement la forte mobilisation notée à l’occasion de la manifestation organisée ce vendredi par la plateforme « ñio Lank, ñio Bagn ». Le Président de la République, Macky Sall doit tirer pendant qu’il est temps, toutes les conséquences liées à cette décision insensée d’augmenter les prix de l’électricité. Lui-même se trouve innocent dans cette affaire pour avoir été lourdement trompé à travers la situation par le ministre du Pétrole et des Energies et le Directeur général de la Senelec.

Tous le deux, pour les souffrances qu’ils veulent causer au peuple sénégalais méritent d’être limogés de leurs postes. Ou alors, le Président de la République, Macky Sall sera le seul à payer de leurs erreurs.

