Forum mondial de l’EAU…le Koweit apporte sa contribution

Besoins des populations du continent d’Afrique en eau potable : l’ONG Direct Aid Society contribue à hauteur de 4%

Dakar a abrité du 21 au 26 mars 2022 le 9ème Forum mondial de l’eau. En effet, le Directeur Général du bureau Sénégal de l’ONG Direct Aid Society, Mohamed Ahmed Sneiba, a participé à ce forum qui a connu la présence de plus de 6000 participants venant de plus de 100 pays en plus de 115 exposants, au nom du bureau mère de l’organisation humanitaire koweitienne.

Et c’est au panel de religion et droit de l’eau pour tous que M. Sneiba a fait une présentation de l’ONG et sa participation à fournir de l’eau potable en Afrique qui est estimé à 4% du besoins des populations du continent africain.

Ce dernier a présenté également la vision de l’ONG sur la durabilité des ouvrages hydrauliques et a terminé sa présentation par 2 vidéos sur les réalisations de Direct Aid Society au Sénégal où elle est présente depuis plus de 25 ans mais aussi au Niger.

Rappelons que le Forum «Dakar 2022» a mis l’accent sur quatre priorités que sont: la sécurité de l’eau et de l’assainissement, l’eau pour le développement rural, la coopération et les « Outils et Moyens » incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations. Quatre axes qui constituent des priorités pour l’Afrique, mais aussi pour le monde dans sa globalité.

Aly Saleh