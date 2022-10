Fouettée et menacée de mort…elle dénonce son mari sur le Net

« J’ai été abusée en public » : Victime de violences conjugales, une Nigériane dénonce les abus de son mari.

Victime de violences domestiques, une Nigériane a décidé de quitter son mari qui met tout en œuvre pour la nuire. Face à ses présumées menaces et agressions, elle a pris l’engagement de le dénoncer via les réseaux sociaux…

Une femme nigériane nommée Rosemary Nkiruka a déserté son foyer parce que victime de violences conjugales. Malgré son départ du foyer, cette dernière vit encore sous l’ombre de son ex-mari qui menace lui ôter la vie et détruire son entreprise.

Se mettre à l’abri de toutes ces menaces est l’objectif de Rosemary Nkiruka. Sur sa page Facebook, elle a raconté son calvaire lorsqu’elle était en relation avec l’homme.

» J’ai quitté mon mariage le 15 avril 2022 parce que ma vie m’a presque été enlevée. J’étais cette femme qui se tenait debout et était prête à fonder une belle famille avec M. Obarijima Yorgba. J’avais un beau rêve planifié, mais plus j’essayais, plus ma vie était mise en jeu pendant des années. J’ai souffert en silence, j’ai été battue comme un criminel ordinaire, abusée en public, beaucoup de gens avaient vu ma nudité dans certains cas où Obarijima me battait « .

» J’ai perdu ma mémoire avant mais Dieu l’a restaurée, j’ai des cicatrices sur mon corps aujourd’hui à cause d’Obarijima. J’étais déprimée et j’ai quasiment abandonné, mais Dieu m’a sauvé « , a-t-elle témoigné.

Un départ qui ne semble cependant pas la préserver de toute agression. La mère de deux enfants est victime de menaces. Elle l’a également fait savoir dans sa publication en prenant tous ses abonnés à témoin de ce qui pourrait lui arriver.

« J’ai décidé de prendre cette décision audacieuse sans me soucier de ce que le monde dira, parce que j’ai toutes les raisons de rester en vie si ce n’est pour rien pour mes garçons. Alors, j’ai quitté le mariage pour rester en vie, mais ma vie est en train d’être menacée par ces vampires jusqu’à présent et mon entreprise est aussi menacée. Il a dit qu’il me tuerait, détruirait mon entreprise et me ferait tomber ».

