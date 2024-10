Franck Daddy Diatta quitte le PDS et atterrit au Pastef

La série de démission continue de plus belle au Parti démocratique sénégalais (PDS). Cette fois ci, c’est Franck Daddy Diatta par ailleurs responsable de l’UJTL ( Union des Jeunesses Travaillistes Libérale), la branche des jeunes, qui se sépare de la formation du président Abdoulaye Wade.

Interrogé sur le mobile de cette démission, l’intéressé de dire le manque de considération envers les jeunes noté lors des investitures des candidats choisis pour les élections législatives. Pour prouver la véracité de son acte, Franck Daddy Diatta nous a remis une copie de la lettre de démission. Il rejoint le Pastef comme l’avait fait à l’époque son prédécesseur Toussaint Manga.

Voici l’intégralité de la lettre :

Objet : Lettre de démission

Par cette présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de Secrétaire National des jeunes, des étudiants et des élèves et de Secrétaire Général de la section communale de Mbacké au sein du PDS, à compter de ce jour.

Pendant plusieurs années passées dans cette formation politique, j’ai fait montre d’un engagement et d’une loyauté indéfectible qui m’ont permis de redynamiser et de remobiliser le MEEL et l’UJTL. J’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie à mes responsabilités et j’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour contribuer à la réussite de ce parti. Du reste c’est la raison pour laquelle ma frustration est immense et ma déception est insondable lorsque j’ai constaté que la jeunesse a été encore une fois sacrifiée pour la deuxième fois sur les listes.

Et pourtant, ça relève même de la tautologie de vous dire que le PDS a toujours eu une longue tradition d’investir non seulement ses jeunes mais dans des positions éligibles. D’ailleurs, la conjoncture politique impose un changement de paradigme sous l’angle du management des partis politiques et surtout sur la patrimonialisation de ces structures politiques.

C’est dire qu’aucun avenir n’est envisagé dans le PDS, du moins pour un jeune qui se veut respect et considération et qui souhaite participer à l’édification de notre cher Sénégal. Justement à ce propos, logique pour logique j’invite tous les jeunes du PDS et d’ailleurs à voter massivement pour la liste de PASTEF afin de les donner une majorité confortable qui leur permettra de réaliser le PROJET ; car nous avions voté pour ce même projet à l’élection présidentielle.

Ainsi, après mûre réflexion, je ressens aujourd’hui le besoin de me tourner vers un nouvel horizon qu’est le PASTEF pour relever de nouveaux défis qui correspondent plus à mes aspirations politiques.

En clair, je démissionne et fais démissionner les membres du BEN et tous les jeunes du parti qui croient en moi.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour les opportunités qui m’ont été offertes au sein du PDS. J’ai beaucoup appris, tant sur le plan politique que personnel, et je garderai toujours un souvenir positif de mes années passées ici. Je suis également reconnaissant envers mes frères et sœurs et envers le SGN Abdoulaye WADE et Karim WADE pour le soutien et la fraternité que j’ai reçus tout au long de mon parcours politique.

Je vous remercie encore une fois pour tout.

Cordialement,

Franck Daddy DIATTA,

Ex Secrétaire National des jeunes, des étudiants et élèves et Ex SG de la section communale de MBACKE