Gamou 2022 : Idrissa Seck reçu à Tivaouane

Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck et le haut commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Moussa Fall ont été reçu simultanément à Tivaouane, ce mercredi 5 octobre 2022. À la place du khalife, alité ces derniers jours, c’est Serigne Babacar Sy Abdou qui a reçu les deux autorités et leurs délégations.

Selon Seneweb, le porte-parole du khalife des Tidianes s’est d’abord réjoui de cette visite de courtoisie qui traduit l’intérêt que les différentes institutions de l’Etat portent au Maouloud (Gamou) et à la famille d’El Hadji Malick Sy. Il a également salué l’amour que Idrissa Seck porte à l’islam et le coran dont il fait référence à chacune de ses sorties. Serigne Babacar Sy Abdou a prié pour un Sénégal de paix et de stabilité avant de prendre congé de ses visiteurs.