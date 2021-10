Gamou Médina Baye : Abdoulaye Khouma gâte les détenus de Koutal

Le responsable politique de la majorité présidentielle, candidat à la Mairie de Kaolack, Abdoulaye Khouma, a engagé ce week-end une grande opération visant à permettre à tous de célébrer le Gamou, commémorant la naissance du prophète Mohamed (PSL) dans l’effervescence religieuse. Au-delà de l’ensemble des Chefs religieux établis dans la Commune de Kaolack, M. Khouma a également gâté les pensionnaires du Camp pénal de Koutal avec une importante quantité de denrées alimentaires, des bœufs et une somme d’argent pour les accompagner dans l’appropriation.

cette action de haute portée sociale qui est devenue une tradition depuis un certain nombre d’années, vise non seulement à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées mais aussi à rendre dynamique la vitalité de la solidarité à travers des actes humanitaires de partage, de célébration et de commémoration inclusive des différentes fêtes de dimension nationale comme le Gamou, la Tabaski, la Korité etc.

Ces dons constituent aussi, pour Abdoulaye Khouma, en cette célébration du Mawloud, une manière d’apporter un peu plus de réconfort et de joie au quotidien de ces détenus dont rien n’est de trop pour leur réinsertion sociale.

Les différents responsables de l’administration pénitentiaire qui ont assisté à la réception des dons ont, eux aussi, salué l’acte de haute portée sociale ainsi posé par le jeune responsable politique, Abdoulaye Khouma.