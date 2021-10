Rabiatou Thiam : « La candidature de Mame Mbaye Niang est une demande sociale »

Mame Mbaye Niang doit être candidat pour prendre part, au chapitre de la république, au nom des populations Dakaroises, pour défendre vos intérêts d’une manière plus responsable, plus audacieuse, plus efficiente et plus soutenue.

Il est temps d’unir tout le monde autour des questions majeures qui nous interpellent.

La promotion d’un nouveau type de citoyen dans notre circonscription ce qui passera avant tout, par la construction d’une nouvelle conscience citoyenne, plus respectueuse de l’environnement, du bien-être de l’homme, de la femme et de l’enfant, parce que résolument ancrée dans nos valeurs authentiques et généreusement ouvertes aux apports fécondants et enrichissants du monde moderne.

Rabiatou Thiam

Commune Fann Amitié Point E