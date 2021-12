Garde côtes kidnappés : Alioune Ndoye donne des nouvelles

Des pêcheurs de Joal ont kidnappé, mardi dernier, deux garde-côtes bissau-guinéens et ont accosté avec eux au quai de pêche de Joal. Une situation regrettable, selon le ministre Alioune Ndoye qui a été interpellé, hier, par les députés sur ce sujet.

«C’est une question sensible et il faut qu’on mette davantage l’accent sur la communication. Notre mission, c’est de discuter avec nos homologues et de négocier avec eux des accords, mais il y a une partition que doit jouer l’acteur. En tant que ministre, je dénonce ce qui s’est passé en Guinée Bissau où des militaires armés avec des kalachnikovs ont été enlevés par des pêcheurs de Joal», a déclaré le ministre.

Avant de donner des nouvelles de ces militaires. «Ils sont dans de très bonnes conditions ; on les a accueillis à l’hôtel et on prépare leur rapatriement. On ne doit pas encourager ces actes quelles que soient les considérations politiques», a-t-il ajouté.