Violence dans les «navétanes» : La LD demande des sanctions et invite à la responsabilité

Le Secrétariat permanent de la Ligue Démocratique (LD) pense que l’heure est venue de réorganiser le calendrier et mieux encadrer les acteurs du mouvement «navétane», au regard des violences notées dans les stades.

La LD condamne ces actes inadmissibles et invite les autorités à sanctionner leurs auteurs conformément aux lois. Aussi, au regard des dérives récurrentes notées lors des manifestations sportives, la LD en appelle à la responsabilité de tout le monde pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus.

Convaincu que le sport et la culture sont des instruments efficaces pour l’unité de la jeunesse du pays, la LD, selon L’As, le gouvernement et toutes les associations sportives et culturelles à se donner les moyens nécessaires pour organiser des activités susceptibles d’assurer l’épanouissement de la jeunesse, dans la paix et la sécurité.