Gaston Mbengue : « Macky Sall ne mérite pas ça »

Le président Macky Sall doit revoir son entourage qui l’induit en erreur. C’est l’avis du promoteur de lutte Gaston Mbengue qui a jeté un pavé dans la mare des candidats de Benno Bokk Yakaar qui ont été laminés aux élections locales par Yewwi Askan Wi.

En effet, selon Gaston Mbengue, « Yewwi Askan Wi a gagné dans beaucoup de localités du pays. Ousmane Sonko a remporté les élections à Ziguinchor, Barthélemy Dias a battu ses adversaires à Dakar, Babacar Diop est vainqueur à Thiès, tout comme Serigne Mboup à Kaolack ». Ainsi, avec tous les moyens qui ont été mis à leur disposition pour gagner les locales.

Poursuivant, il a félicité la coalition Yewwi Askan Wi. « Eux, ils aiment le pays, ils ont présenté leur candidature et ont gagné. On doit les féliciter et les accompagner pour le bien du Sénégal. Ceux qui n’aiment pas le pays, ce sont ces gens qui entourent le président Macky SALL et qui et qui l’induisent tout le temps en erreur », assène-t-il.

Pour Gaston Mbengue, repris par Walf, « Macky Sall ne mérite pas ce revers ».