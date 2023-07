Général Moussa Fall : «notre offre traditionnelle de sécurité se trouve…compromise»

«Capacités des forces de police à statut militaire face aux menaces issues des conflits régionaux. Approche sur la Protection de l’environnement et le contrôle des flux migratoires». Tel est le thème retenu pour la réunion de la «commission d’organisation du service» de l’Association internationale des gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire, la FIEP. Venu présider la cérémonie, le haut commandant de la gendarmerie nationale a profité de la tribune pour revenir sur les manifestations qui deviennent de plus en plus violentes à l’échelle mondiale.

Selon le général Moussa Fall, l’évolution des mentalités est la conséquence d’une mondialisation presque achevée : «Cette interconnexion, ce brassage de cultures et manières de penser offrent aux nouvelles générations une autre perception de la notion de la liberté et des libertés individuelles. Ces dernières ont fini de confondre la frontière du droit à celle du devoir et des obligations».

«Nous faisons face à des peuples plus exigeants à l’égard de leurs gouvernants, à des citoyens aux réactions spontanées, et parfois très agressives dans la forme de leur revendication. Nous faisons face à un monde de toutes les confusions, qui conçoit la violence comme un réflexe d’autodéfense, d’autoprotection ou tout simplement comme une posture légitime d’expression démocratique de son indépendance. Ce choc naturel de volontés individuelles dans un espace que nous partageons en commun est généralement alimenté par des motifs incompréhensibles. Il est malheureusement le fondement des conflits auxquels les gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire sont appelées à apporter des réponses justes, légales mais surtout proportionnées», a-t-il estimé.

Et face à un tel environnement, souligne Général Moussa Fall, «notre offre traditionnelle de sécurité se trouve naturellement compromise. Les demandes de sécurité des populations imposent désormais un changement des paradigmes. Les forces de sécurité nationale doivent, chaque fois que c’est nécessaire, entreprendre un vaste programme de modernisation de leur outil et d’adaptation de leur doctrine d’emploi, pour être en mesure de répondre aux défis croissants et multiformes ».

