Gestion Covid-19 : Les Cadres Républicains tirent sur Sonko

En pleine troisième vague de Covid-19 avec malheureusement l’apparition du variant Delta qui constitue 70% des infections au Coronavirus, la Convergence des Cadres Républicains (CCR) renouvelle sa satisfaction au corps médical, en appelant les Sénégalais à suivre la tendance vaccinale d’autant que l’Etat s’est, grâce au management de son Excellence, le Président Macky Sall, engagé à accélérer la cadence dans la fourniture de vaccins et l’ouverture d’espaces dédiés pour permettre aux Sénégalais de se préserver dans la chaine de contamination.

La CCR relève pour le condamner que c’est dans cet élan unitaire qu’un quidam aux rêves démesurés s’est engagé dans une entreprise de démobilisation des populations dans le but non exprimé de saper la riposte nationale alors que les efforts déployés par l’Etat dans le renforcement du dispositif médical à travers l’équipement et le relèvement du plateau ne sont plus à démontrer.

Ainsi, la CCR, se réjouissant des disponibilités prises et de la diligence pour la fonctionnalité des Centres de traitement des épidémies (CTE), félicite le ministre de la Santé et de l’Action sociale, par devers sa personne, le corps médical qui, depuis le début, n’a pas baissé la garde dans l’offre de soins aux populations impactées.

Le pragmatisme du gouvernement et son engagement à fournir aux populations des vaccins, en pleine tension mondiale, justifient à bien des égards l’importance des doses reçues par notre pays, un succès qui conforte le leadership international de son Excellence, le Président Macky Sall, mais aussi l’engagement du Sénégal à rester dans la dynamique de riposte qui a valu à notre pays des lauriers sur le plan international, lors des deux premières vagues.

C’est avec satisfaction que la CCR constate que les Sénégalais ont compris les enjeux de la vaccination. Cet engagement citoyen du peuple Sénégalais rejoint ainsi celui de l’Etat de ne laisser aucune marge au virus malgré la férocité du variant Delta dont l’apparition dans notre pays nécessite un regain de mobilisation et une réaction concertée et globale.

C’est dans ce contexte de mobilisation nationale que le virus politique tente de nous distraire avec comme variant un politicien aigri et malhonnête qui cherche à surfer sur le deuil collectif. N’ayant aucune compassion pour les victimes, arrogant et ignorant jusqu’au protocole sanitaire, ce soi-disant opposant pousse le ridicule jusqu’à évoquer un certain échec de la riposte nationale.

Homme aux visées funestes, il aurait, sans état d’âme, crier victoire sur le cadavre des malheureuses victimes du virus et tout son discours reste articulé sur la haine viscérale qu’il éprouve à l’endroit du chef de l’Etat. Au lieu d’aller se faire vacciner et sensibiliser les Sénégalais à suivre la tendance, le virus personnifié trouve du plaisir à surfer sur le mal qui empêche au peuple de dormir. Qu’à cela ne tienne, les souhaits obscurs et visées opportunistes ne pourront faire flancher l’engagement citoyen des services de l’Etat à faire face au mal.

Au corps médical affecté comme pour tous les corps de métiers qui souffrent de l’invasion du virus, la CCR réitère, encore une fois, sa confiance avec le souhait que les efforts fournis ne soient pas vains. Au camarade Abdoulaye Diouf Sarr, ci-devant ministre de tutelle du département le plus sollicité, ces deux dernières années, la CCR réitère son soutien indéfectible, lui rassurant que le travail abattu au service du pays restera gravé dans les annales de l’histoire médicale du Sénégal.

Dakar, le 30 Juillet 2021

La CCR