Gestion de la crise sanitaire : AME/ 2019 félicite le Président Macky…

L’Alliance Macky Encore en 2019( AME/2019, mouvance présidentielle) se félicite des nouvelles mesures prises par le gouvernement de la République du Sénégal ce, relatives à la gestion de la pandémie du Coronavirus ou Covid-19.

Dans un communiqué, El Hadji Dansokho et ses camarades ont mis le moment à profit pour inviter les citoyens à faire le leur ce combat pour en finir avec ce maudit virus : » Depuis l’annonce du premier cas, le Président de la République Macky Sall et son équipe sont au front pour éviter les dégâts sanitaires. En 5 mois, ils étaient vraiment été à la hauteur de la gestion de cette pandémie. Le génie de notre personnel sanitaire aidant, a su éviter la virulence du drame. Pour atténuer son impact social, mille ( 1000) milliards ont été décaissés pour assister les populations. Historique ! « , souligné M.Dansokho.

Le coordonnateur national d' » AME/ 2019″, de poursuivre » L’ État vient de prendre de nouvelles mesures qui sont toutes salutaires. C’est aussi le lieu de saluer le courage du ministre Aly Ngouille Ndiaye. Il vient de nous gratifier d’une belle prestation. On adresse aussi nos félicitations au Ministre de la santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Il ne cesse de se donner corps et âme pour concrétiser la vision présidentielle dans ce secteur. » Et le chef de file de cette structure d’appeler à la bonne conscience du peuple : » Tous les sénégalais doivent se lever, aujourd’hui, pour soutenir les efforts de lutte. Les jeunes doivent être aux avant- postes. L’ approche communautaire doit être de mise pour en finir avec cette maladie. Personne n’a le droit de rester passif face à cette situation. J’ exhorte tout le monde au respect strict des mesures barrières ( port de masques, se laver les mains, respect de la distanciation physique, notamment) ».