Gestion du coronavirus durant le mois du ramadan : Macky Sall attendu au tournant

Dès demain samedi, la communauté musulmane sénégalaise entame le mois béni du ramadan. Un mois de jeûne pour la communauté musulmane sénégalaise qui se déroule dans un contexte des plus particuliers. A l’instar des autres nations au plan mondial, le Sénégal est entré en guerre face à un ennemi très dangereux et très vicieux dénommé covid-19.

Un mois de ramadan très particulier auquel l’Etat du Sénégal doit faire face, surtout avec l’état d’urgence ainsi que le couvre-feu, décrétés. Pour une première, les musulmans sénégalais passeront ce mois, sans se regrouper pour suivre des conférences religieuses ou se retrouver dans les mosquées. Une véritable morosité pour les jeûneurs.

Un mois de ramadan bien particulier. C’est à l’occasion de ce mois que ceux qui sont aisés se distinguent par leurs compassions en venant aux secours de leurs prochains démunis. Une tâche qui doit incomber en premier à l’Etat du Sénégal. Une tâche devenue une urgence à cause de la guerre contre le coronavirus qui rend vulnérable bon nombre de Sénégalais, même si le Président de la République Macky Sall a mis au point le Plan de résilience économique et social chargé de venir en aide aux populations démunies.

Avec l’état d’urgence ainsi décrété, c’est toute l’activité économique mais aussi sociale du Sénégal qui se retrouve au ralenti. Bon nombre de travailleurs se retrouvent déjà au chômage technique. Les Sénégalais dans leur majorité sont dans le secteur informel et sont rendus inactifs à cause du coronavirus. Les marchés sont fermés, les vendeuses de rues principalement de friandises ne voient plus la clientèle affluer à cause du coronavirus.

Une équation sans doute pour le Président de la République Macky Sall à cause de la souffrance que va endurer davantage le peuple sénégalais. Malgré le Plan de résilience économique et social, le Président de la République Macky Sall est aujourd’hui attendu au tournant.

La rédaction de Xibaaru