Ramadan au Sénégal…Samedi selon les astronomes

Ramadan : Communiqué de l’association des astronomes sénégalais sur la visibilité de la lune Jeudi 23 Avril : La Lune se couchera à 19h54 avec 0,58% de surface éclairée. Tenant compte de sa faible surface éclairée et de la proximité apparente avec le Soleil au moment de son coucher, elle ne sera pas observable à l’œil nu au Sénégal. La zone d’observation possible grâce aux instruments concernera une partie de l’Amérique du Nord, central et du Sud. Vendredi 24 Avril : La Lune se couchera à 20h42, soit 1h17mn après le Soleil qui se couche à 19h25. Elle sera alors âgée de 1j17h et sa surface éclairée sera de 2,78%. Elle sera facilement observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal ce vendredi…ce qui présage un début de ramadan le Samedi 25 avril.