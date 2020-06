Gora Khouma : « Nous rendons grâce à Dieu et remercions le Président »

Après l’annonce de la reprise du transport interurbain et de l’ouverture des gares routières, à compter du dimanche 7 juin 2020, les transporteurs commencent à sourire. Réagissant sur les ondes de Zik Fm, Gora Khouma s’est réjoui de ces nouvelles mesures concernant le secteur des transports terrestres.

«Nous rendons grâce à Dieu et remercions le président Macky Sall», lance le président des transporteurs routiers du Sénégal. Qui confie qu’«en tant que syndicaliste, si nos revendications ont été entendues par l’autorité qui a pris des décisions dans ce sens, on ne peut que rendre grâce à Dieu et l’en remercier. Nous sommes dans des situations pénibles. C’est difficile, pour des pères de famille, de rester trois mois sans activité et sans revenu».