Grand Yoff : Saisie historique de Carfentanil

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, dans la nuit du 26 au 27 février 2026, à l’interpellation d’un individu dans le quartier de Khar Yalla. L’individu, qui circulait à bord d’une moto, est poursuivi pour association de malfaiteurs et détention de substances psychotropes (Carfentanil) aux fins de trafic.

Lors de la fouille corporelle, les agents ont découvert dans sa poche un sachet rouge contenant seize (16) comprimés blancs. Interrogé sur la provenance de ces substances, le suspect a déclaré les avoir acquis aux HLM Rail-Bi auprès d’un vendeur de médicaments de rue rencontré fortuitement.

Conformément aux procédures, la Division de la Police Technique et Scientifique (DPTS) a été saisie pour expertise. Le rapport du Laboratoire National d’Analyse des Drogues (LNAD) est formel : il s’agit de la première détection de Carfentanil sur le territoire sénégalais.

Le Carfentanil (ou 4-carbométhoxyfentanyl) est un opioïde synthétique dont la puissance est 100 fois supérieure au fentanyl et 10 000 fois supérieure à la morphine. Exclusivement réservé à la sédation d’animaux de grande taille (éléphants, rhinocéros), il ne présente aucun usage humain légal. Son extrême toxicité représente un risque létal immédiat, même à dose infime.

Les comprimés ont été placés sous scellés. Le mis en cause est actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic de substances psychotropes. L’enquête se poursuit activement en étroite collaboration avec l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) pour remonter la filière.