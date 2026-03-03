Une jeune fille tuée en 1996…l’affaire est résolue 30 ans plus tard

Morgan Violi avait disparu durant l’été 1996 à Bowling Green, dans le Kentucky (Etats-Unis).

Cette fillette de 7 ans jouait avec une amie de 6 ans dans son quartier lorsqu’elle avait été enlevée par un individu.

L’homme l’avait embarquée dans une camionnette bordeaux, avant de prendre la fuite.

Grâce à un témoin, un portrait-robot du suspect avait été établi et diffusé dans les médias. Le corps sans vie de l’enfant sera retrouvé trois mois plus tard dans les bois près d’une grange, dans le Tennessee.

Pendant 30 ans cette affaire est restée non élucidée et a hanté la ville de Bowling Green.

Mais, coup de théâtre, un suspect a été interpellé la semaine dernière. Il s’agit de Robert Scott Froberg, actuellement en détention dans une prison de Montgomery, en Alabama.

Placé en garde garde à vue, cet homme, âgé aujourd’hui de 62 ans, est passé aux aveux.

Durant l’été 1996, il s’était évadé d’une prison en Alabama et, durant sa cavale, il avait volé une camionnette bordeaux.

L’homme, âgé à l’époque de 32 ans, avait ensuite kidnappé Morgan et étranglé la fillette de 7 ans, avant d’abandonner son corps nu dans un bois, dans le Tennessee.

Il a été identifié grâce à l’ADN retrouvé sur la camionnette.

