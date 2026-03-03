Un homme jette son ex-compagne dans une bouche d’égout

Un homme de 31 ans a comparu le 23 février devant le tribunal correctionnel de Bourges pour des faits de violences conjugales.

Les faits se sont déroulés le 17 janvier à Vierzon, dans le Cher.

Une dispute a éclaté en pleine rue. Constatant que son ex-compagnon était ivre, une femme a jeté les clés de sa voiture dans les égouts pour l’empêcher de prendre la route.

Fou de rage, le trentenaire a ouvert la bouche d’égout. Il a empoigné son ancienne concubine par le cou et l’a jetée dans la bouche d’égout.

L’ex-compagne s’en était sortie avec douze jours d’ITT.

« Comme elle me parlait mal, cela m’énervait. J’ai perdu mon sang-froid… Ce n’est pas grand-chose. » s’est justifié le prévenu à la barre.

Il a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, et devra participer à un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

Source : F D