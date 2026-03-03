Sonko et Pastef… Des alliés indispensables à Diomaye et sa coalition

Alors que le nouveau pouvoir sénégalais s’installe, des tiraillements apparaissent entre la volonté d’ouverture du Président Bassirou Diomaye Faye et la fidélité due à sa base historique. Entre alliances stratégiques et identité militante, l’exécutif se trouve à la croisée des chemins, là où un compagnonnage avec le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et Ousmane Sonko devient une condition sine qua non de stabilité.

L’échiquier politique sénégalais traverse une zone de turbulences inédite, où les alliances de circonstance se heurtent désormais à la réalité brute de l’exercice du pouvoir. Au cœur de cette tension, le Président Bassirou Diomaye Faye semble naviguer entre deux eaux : celle d’une coalition hétéroclite et institutionnelle, et celle, originelle et passionnelle, du Pastef. Pourtant, l’évidence s’impose avec la force des faits : l’ancrage profond du régime actuel demeure intrinsèquement lié à la machine militante et à l’aura d’Ousmane Sonko, sans lesquels l’accession au Palais de la République serait restée un horizon lointain.

L’Alliance pour la République (APR), désormais reléguée dans l’opposition rejette catégoriquement toute main tendue du nouveau pouvoir. Pour les partisans de l’ancien régime, la figure d’Aminata Touré, ancienne Première ministre devenue leur némésis la plus virulente, à la tête de la coalition présidentielle agit comme un repoussoir absolu et définitif. Ce clivage radical rend toute ouverture vers la droite libérale totalement illusoire, isolant de facto Diomaye de toute base de repli au sein de l’ancien appareil d’État ou de la vieille garde politique.

Parallèlement, un malaise sourd et persistant grandit au sein des rangs du Pastef, où les « patriotes » de la première heure digèrent mal la prééminence accordée à des figures extérieures. Pour cette base militante qui a consenti à d’énormes sacrifices, le maintien d’une coalition élargie sous la houlette de « Mimi » Touré est perçu comme une dilution dangereuse de l’identité du projet de rupture. Ils craignent que l’essence même du combat pour la souveraineté et la justice ne soit sacrifiée sur l’autel d’un consensus mou, orchestré par ceux qu’ils combattaient encore hier avec véhémence.

Il est impératif pour le Chef de l’État de se souvenir du caractère organique et quasi fusionnel de son lien avec Ousmane Sonko, le véritable architecte de cette alternance. Ce compagnonnage, forgé dans la rigueur des dossiers fiscaux puis trempé dans l’acier des épreuves carcérales, n’est pas une simple amitié politique de salon, mais le socle d’une légitimité populaire sans précédent au Sénégal. C’est l’effacement stratégique, l’abnégation et le don de soi de Sonko, sous le slogan mémorable « Diomaye moy Sonko », qui a permis de transformer un projet de dissidence en une déferlante électorale victorieuse dès le premier tour de scrutin.

Le Pastef n’est pas qu’un simple parti politique classique ; il constitue le bouclier social et la réserve d’énergie vitale du nouveau régime face aux résistances du système. Sans le quadrillage méthodique du territoire national effectué par les cellules du parti et sans la ferveur quasi religieuse de la jeunesse acquise à la cause du leader de Ziguinchor, l’élection de Bassirou Diomaye Faye aurait peut être pu être bloqué par l’ancien régime. Ignorer cette force vive, c’est priver l’exécutif de sa principale source de résilience et de sa capacité de mobilisation de rue, indispensables pour porter les réformes les plus audacieuses.

L’éthique politique la plus élémentaire commande de reconnaître que le régime actuel est lié, par un contrat tacite mais indéfectible, aux aspirations de rupture portées par le Pastef. La coalition dirigée par Aminata Touré peut certes apporter une expertise institutionnelle et un vernis de notabilité, mais elle ne saurait en aucun cas remplacer l’âme et le moteur du mouvement. Gouverner en tournant le dos, même partiellement, à sa famille politique naturelle, reviendrait à fragiliser dangereusement les fondations d’un édifice encore en phase de consolidation face aux vents contraires de l’opposition.

Dans ce contexte politique complexe de recomposition, le Président Bassirou Diomaye Faye doit marcher prudemment. S’il est nécessaire de rassembler largement pour diriger un pays aussi pluriel que le Sénégal, ce rassemblement ne doit pas se faire au prix d’une rupture avec ceux qui ont versé leur sang et leur sueur. L’équilibre entre l’ouverture républicaine nécessaire et la fidélité partisane absolue est l’exercice de haute voltige auquel le pouvoir est aujourd’hui confronté pour éviter l’implosion de sa propre base.

L’histoire politique contemporaine du Sénégal a souvent démontré que les présidents qui s’éloignent trop rapidement de leur base originelle finissent invariablement par s’isoler dans une tour d’ivoire technocratique, déconnectée des réalités du terrain. Pour éviter cet écueil, Bassirou Diomaye Faye doit réaffirmer la centralité absolue du Pastef dans l’architecture décisionnelle et symbolique du pays. Le duo « Diomaye-Sonko » doit demeurer le pivot central de la gouvernance, car c’est cette synergie unique qui rassure le peuple et garantit la pérennité du mandat face aux tentatives de déstabilisation.

Le renforcement de l’axe entre la présidence et le Pastef n’est pas une option tactique, mais une nécessité de survie politique pour la survie du projet. La stabilité durable du Sénégal et la réussite promise de la transformation sociale dépendent étroitement de cette harmonie retrouvée entre le sommet de l’État et sa base militante. Il est temps pour le régime de consolider ses racines avant de prétendre étendre ses branches, car aucune coalition, aussi prestigieuse soit-elle, ne saurait remplacer la loyauté historique et l’efficacité redoutable d’un parti-mouvement au sommet de sa forme.

La rédaction de Xibaaru