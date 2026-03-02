Abdoulaye Sylla : « Quand on insulte Babacar Ngom, on insulte aussi le secteur privé national »

Dans une contribution rendue publique, Abdoulaye Sylla, investisseur et député à l’Assemblée nationale, dit « lever [sa] voix » pour défendre « la dignité du débat public », après des propos tenus dans l’hémicycle visant le père d’une parlementaire, en l’occurrence Babacar Ngom, père de Anta Babacar Ngom. Il affirme que l’épisode constitue « un manquement grave à l’éthique publique » et appelle à un « sursaut » face à ce qu’il qualifie d’« indignité républicaine ».

Dans son texte, le député estime que certaines paroles, parce qu’elles sont prononcées au sein de la représentation nationale, « engagent bien au-delà de leurs auteurs » et doivent appeler « une condamnation morale ferme, nette et sans équivoque ». Il juge que ce qui s’est passé « ne relève ni du débat démocratique, ni de la vivacité parlementaire ».

Abdoulaye Sylla vise en particulier l’attitude d’un élu qu’il décrit comme « incapable de répondre à une collègue sur le terrain des idées » et qui aurait « choisi sciemment d’attaquer son père ». Pour lui, « il ne commet pas une maladresse : il franchit une frontière morale que nul représentant du peuple n’a le droit d’ignorer ».

Revenant sur le dossier de Ndingler, qu’il dit « agité de manière obsessionnelle par certains », Abdoulaye Sylla affirme qu’il ne peut « servir d’alibi à cet effondrement moral ». Il présente les faits comme « connus, établis et vérifiables » : « Une terre attribuée au terme d’un processus administratif, mise en valeur par un investisseur sénégalais, transformée en un pôle de production exemplaire au service de l’autosuffisance alimentaire. Voilà la réalité, loin du vacarme. »

L’investisseur cité est Babacar Ngom, fondateur de Sedima, décrit comme une « figure majeure du secteur privé national et référence sous-régionale ». Le député précise ne pas le connaître personnellement : « Je ne défends pas une personne pour le plaisir de la défendre (…) je ne connais pas personnellement Babacar Ngom et je ne crois pas l’avoir déjà rencontré. »

Abdoulaye Sylla insiste sur le fait qu’aucune divergence politique ne saurait justifier « l’instrumentalisation de la filiation » ni « l’humiliation personnelle ». Il évoque également l’impact humain des attaques, affirmant que Babacar Ngom, « accablé par la répétition des attaques », aurait envisagé « d’arrêter ses activités » et même de « restituer les terres » régulièrement octroyées.

Le député rappelle par ailleurs qu’« le samedi 27 décembre 2025 », le président de la République Bassirou Diomaye Faye aurait « élevé Babacar Ngom à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Lion ». Dans ce contexte, il juge la « faute morale » d’autant « plus criante », estimant que l’auteur des propos aurait pu répondre politiquement à sa collègue Anta Babacar Ngom, « fermement, sans concession », mais « n’avait aucun droit moral d’insulter son père ».

Pour Abdoulaye Sylla, l’enjeu dépasse le cas individuel : « Quand on insulte Babacar Ngom, on insulte un père mais on insulte aussi le secteur privé national. » Il qualifie le secteur privé de « colonne vertébrale de la souveraineté économique » qui « mérite protection, écoute et considération ».

Abdoulaye Sylla a, par ailleurs, répondu aux critiques sur son absence supposée. Le parlementaire dit passer « une part importante de [son] temps hors du pays » pour « maintenir à flot des entreprises sénégalaises frappées par une crise sans précédent ». Il évoque ses responsabilités « d’investisseur » : « préserver un outil de travail », « payer des salaires », et « garantir l’avenir de milliers d’employés au Sénégal et à l’étranger ».

Il affirme n’avoir « jamais répondu par la parole blessante » et promet de ne répondre « autrement que par l’action ». Enfin, face aux « attaques répétées », aux « incompréhensions » et à un « climat délétère de crise », il lance « un appel solennel » à la création d’« un cadre unitaire du secteur privé national », présenté comme « un espace de cohésion, de solidarité et de responsabilité collective ».

L’investisseur et député estime que l’incident survenu à l’Assemblée nationale doit être « condamné sans réserve », non pour « humilier », mais pour « rappeler les bornes, restaurer la dignité du débat public et préserver l’honneur de la République ».