Réorganisation de l’APR : Macky Sall fixe un ultimatum au 15 mars pour…

L’ancien président de la République et président de l’Alliance pour la République (APR), Macky Sall, a engagé une nouvelle phase dans la restructuration de son parti à travers une note circulaire datée du 2 mars 2026. Ce document appelle l’ensemble des structures de la formation politique à une mobilisation immédiate, avec pour objectif une opérationnalisation complète d’ici au 15 mars prochain.

Après l’installation progressive des Structures d’Éducation et de Documentation (SED) et des Structures d’Éducation Citoyenne (SEC) dans plusieurs communes, ainsi que la création du Comité de Liaison et de Suivi des Activités du Secrétariat exécutif national (SEN), la direction du parti exige désormais des résultats concrets sur le terrain.

Selon la circulaire, chaque structure devra, dans un délai de quinze jours, mettre en place une équipe de coordination restreinte composée de vingt membres au maximum. Ces équipes auront pour mission d’élaborer et de transmettre un plan d’actions global assorti d’un programme d’activités trimestriel.

Cette accélération du calendrier interne intervient dans un environnement politique national marqué par des dynamiques de repositionnement des formations politiques. Le président de l’APR insiste, dans sa directive, sur la nécessité de préserver la « dynamique de réorganisation et de remobilisation » engagée au sein du parti à tous les échelons.

Le Comité de Liaison et de Suivi du SEN est chargé d’assurer le contrôle et la bonne exécution des orientations fixées, afin de garantir l’efficacité du processus.

Le siège national de la Permanence, situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop à Dakar, demeure le centre stratégique de cette phase de relance organisationnelle. En renforçant ses structures de base et en structurant davantage ses programmes d’activités, l’APR semble vouloir consolider son ancrage militant tout en préparant une nouvelle étape de son action politique.