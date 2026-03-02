Washington appelle ses ressortissants « à partir maintenant » du Moyen-Orient

Les États-Unis ont appelé leurs ressortissants dans presque tout le Moyen-Orient « à partir maintenant » de la région par voie commerciale en raison des risques liés à la guerre contre l’Iran.

L’appel concerne 14 pays de la région, dont l’Égypte, l’Arabie saoudite, l’Irak et la Syrie, selon un avis publié sur X par la sous-secrétaire d’État aux affaires consulaires, Mora Namdar, et republié par Marco Rubio.

Le département d’État avait déjà ordonné aux personnels non essentiels de ses ambassades, ainsi que leurs proches, de quitter ces pays, notamment dans le Golfe, où plusieurs États ont été attaqués par l’Iran en représailles aux frappes américano-israéliennes.

De nombreux pays de la région abritent des bases militaires américaines.