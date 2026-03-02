Pacte national de stabilité sociale : l’État annonce 4 500 nouveaux postes

Le Gouvernement sénégalais poursuit la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale avec une série de mesures destinées à apaiser le climat social et à renforcer les services publics. À travers un bilan d’étape présenté au début du mois de mars 2026, les autorités annoncent la création de 4 500 postes budgétaires ainsi que la régularisation progressive de nombreux agents en situation précaire, notamment dans les secteurs clés de l’Éducation, de la Santé et des transports.

Dans le cadre du renforcement des ressources humaines, l’État a validé le recrutement de 2 000 enseignants, 2 500 agents de santé et 500 enseignants-chercheurs. Ces engagements visent à réduire les déficits en personnel et à honorer les accords conclus avec les partenaires sociaux.

Parallèlement, des avancées sont enregistrées dans les entreprises publiques. À la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD), 214 prestataires ont vu leurs contrats convertis en contrats à durée indéterminée (CDI). Au Port autonome de Dakar (PAD), des discussions sont en cours en vue de la réintégration progressive de 725 agents, dans une dynamique de stabilisation de l’emploi.

Le Gouvernement met également en avant une réforme jugée structurante pour la Fonction publique. Adoptée par décrets à la fin de l’année 2025, elle met fin à des disparités anciennes touchant les maîtres et professeurs contractuels dits « décisionnaires ».

Désormais, ces agents bénéficient des mêmes conditions d’avancement et de reclassement que les fonctionnaires titulaires. Cette harmonisation facilite leur intégration au Fonds national de retraite (FNR), leur assurant ainsi une meilleure sécurité sociale et une équité de carrière.

La mise en œuvre de ces réformes s’appuie sur la modernisation de la gestion administrative, notamment à travers la digitalisation des carrières via les plateformes GIRAFE et MIRADOR. L’objectif affiché est de garantir davantage de transparence dans les promotions et la gestion des ressources humaines.

Sur le plan institutionnel, l’installation de Comités de dialogue social dans les secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Santé vise à prévenir les tensions sociales et à instaurer un cadre permanent de concertation entre l’État et les partenaires sociaux.

En complément, les autorités ont procédé à la révision des barèmes salariaux des travailleurs domestiques et des professions agricoles, une mesure destinée à améliorer les conditions de travail et à promouvoir le travail décent pour les catégories les plus vulnérables.