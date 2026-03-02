Protection des Sénégalais au Moyen-Orient : Dakar active un dispositif d’alerte

Face à la dégradation du contexte sécuritaire au Moyen-Orient, le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal a annoncé l’activation d’un dispositif spécial destiné à renforcer la protection des ressortissants sénégalais vivant ou séjournant dans cette zone.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 2 mars, les autorités indiquent que ce mécanisme vise à faciliter la prise de contact entre les compatriotes concernés et les représentations diplomatiques et consulaires du Sénégal, afin qu’ils puissent bénéficier rapidement de l’assistance nécessaire en cas de difficulté.

Le ministère appelle en outre les Sénégalais établis à l’étranger à faire preuve de vigilance et à se conformer strictement aux lois, règlements et consignes de sécurité en vigueur dans leurs pays de résidence, rappelant que le respect de ces mesures demeure un facteur essentiel pour garantir leur sécurité.