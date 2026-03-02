Habib Beye réussit sa première au Vélodrome et entre dans l’histoire avec Marseille

L’Olympique de Marseille a décroché une victoire spectaculaire face à l’Olympique Lyonnais (3-2), dimanche, à l’Stade Vélodrome. Une soirée mémorable pour l’entraîneur sénégalais Habib Beye, qui dirigeait pour la première fois l’équipe phocéenne à domicile.

Après une entame difficile lors de la défaite à Stade Brestois 29 (0-2), le technicien a rapidement redressé la barre en remportant le choc face aux Lyonnais. La rencontre a pourtant été disputée, l’OL prenant l’avantage à deux reprises, mais les Marseillais ont su revenir avant d’arracher la victoire en fin de match grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.

D’après les données diffusées par Stats du Foot, ce succès permet à Habib Beye d’inscrire son nom dans les archives du club. Il devient le premier entraîneur à remporter son premier match à domicile avec Marseille lors d’un Olympico depuis Raymond Goethals en 1991.

Autre performance notable : le coach sénégalais est désormais le premier à battre Lyon au cours d’une même saison avec deux équipes différentes, après un succès obtenu plus tôt avec le Stade Rennais FC en septembre.