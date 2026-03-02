Supporters condamnés au Maroc : La Lonase débloque une enveloppe de 18 millions

La Loterie Nationale Sénégalaise a tenu à manifester son soutien concret envers nos compatriotes en difficulté à l’étranger.

« En ce mois béni de Ramadan -pour les musulmans- et de Carême -pour les chrétiens- », la LONASE a décidé d’agir en faveur de « 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ».

Fidèle à sa mission sociale, l’institution, via sa fondation, a mobilisé des ressources importantes : « la LONASE, par le biais de la Fondation Lonase, a décaissé la somme de 18 millions F CFA à raison d’1 million F CFA par supporter détenu ».

Cette initiative n’est pas isolée. Elle s’inscrit directement « dans le cadre de l’appel à la solidarité nationale lancé par le Gouvernement sénégalais en vue de soutenir nos compatriotes restés encore, malgré eux, au Maroc ». Par ce geste, la loterie nationale illustre parfaitement son slogan historique : « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la Nation ».

Sous l’impulsion de son Directeur général, le Dr Toussaint Manga, la LONASE « s’engage à toujours être aux côtés des sénégalais en détresse et dans le besoin, où qu’ils soient ». Ce communiqué rappelle par ailleurs que « la contribution de la LONASE dans l’effort de développement économique.