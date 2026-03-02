Abdou Mbow appelle au soutien de la candidature de Macky Sall à l’ONU

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, est officiellement candidat au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU). Sa candidature, portée par Évariste Ndayishimiye, chef d’État burundais et président en exercice de l’Union africaine (UA), continue de susciter des réactions au Sénégal.

Abdou Mbow, député et porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), a pris position en faveur de l’ancien chef de l’État. Sur les ondes de la Radio Futur Média, il a déclaré : « Le Sénégal ne devrait pas être en reste de ce soutien africain à la candidature de son leader. »

Le parlementaire a insisté sur le fait que Macky Sall est « une fierté pour tous les Sénégalais », invitant les autorités à reconnaître cette réalité. « Libre à elles d’apprécier cela mais en tout cas, je pense que le Sénégal ne devrait pas être en reste parce que je sais que l’écrasante majorité des Sénégalaises et des Sénégalais savent que tout le monde doit soutenir la candidature du président Macky Sall », a-t-il martelé.

Pour Abdou Mbow, Macky Sall « bénéficie d’un leadership accepté » et d’un « parcours exceptionnel », autant d’éléments qui, selon lui, justifient un soutien national à sa candidature. Il a également exhorté les autorités à ne pas « ramer à contre-courant de l’histoire ».

Toutefois, cette position ne fait pas l’unanimité. Certains députés du parti au pouvoir ont exprimé leur opposition à la candidature de l’ancien président. L’un d’eux a même annoncé son intention de démissionner si Macky Sall bénéficiait d’un soutien officiel des autorités actuelles, qui n’ont pas encore pris position publiquement sur le sujet.