ONU : Boubacar Seye s’insurge contre la candidature de Macky Sall

La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies suscite une vive polémique. Boubacar Seye, président du collectif des victimes de Macky Sall et de l’ONG Horizon Sans Frontières (HSF), s’est exprimé pour dénoncer ce qu’il considère comme une menace pour la crédibilité de l’organisation internationale.

Selon Boubacar Seye, l’ONU, fondée sur la protection des droits humains, la paix et la justice, ne peut confier son leadership à un dirigeant accusé de violations graves. Il rappelle que sous le mandat de Macky Sall, de nombreux rapports ont fait état d’arrestations arbitraires, de détentions prolongées et de violences contre des citoyens, des opposants politiques et des journalistes.

« Permettre à un tel dirigeant de briguer la direction des Nations Unies envoie un signal dangereux : que la répression peut coexister avec la légitimité internationale », affirme-t-il.

Pour le président d’Horizon Sans Frontières, le rôle de Secrétaire général dépasse la diplomatie. Il incarne l’éthique mondiale et la défense universelle des droits humains. « La candidature de Macky Sall compromet cette image et risque de fragiliser la confiance des populations envers l’ONU », déclare-t-il.

Dans un contexte marqué par des crises humanitaires et des conflits armés, Boubacar Seye insiste sur la nécessité d’un leadership irréprochable. « Macky Sall, avec son passé controversé, ne peut pas incarner ce rôle sans compromettre la mission de l’organisation », conclut-il, appelant la communauté internationale à rejeter cette candidature.