Iran : les Gardiens de la Révolution affirment avoir visé 500 cibles liées aux Etats-Unis et Israël

L’Iran, qui a lancé samedi des représailles au Moyen-Orient après des frappes contre son territoire, a visé à ce stade plus de 500 cibles dans la région liées aux Etats-Unis et à Israël, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution.

« Depuis le début du conflit, les courageux soldats des forces armées iraniennes ont attaqué 60 cibles stratégiques et 500 cibles militaires américaines et du régime sionistes (Israël, NDLR) », ont indiqué dans un communiqué les Gardiens, ajoutant avoir « lancé plus de 700 drones et des centaines de missiles ».

Source : AFP