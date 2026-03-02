Fusillade aux États-Unis : Un américain d’origine sénégalais tue trois personnes

Dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 2 heures (8 heures GMT) à Sixth Street à Austin (Texas), aux États-Unis, Ndiaga Diagne surgit à bord de son SUV et ouvre le feu sur une foule. D’après des témoignages recueillis par L’Observateur, l’Américain d’origine sénégalaise «aurait d’abord tiré depuis son véhicule avant de descendre pour poursuivre son carnage à pied, un fusil à la main». Bilan de l’attaque : trois morts et quatorze blessés. Le tireur a été tué par la police.

Même s’ils se veulent prudents, les enquêteurs du FBI évoquent «un lien potentiel» entre la tuerie d’Austin et le terrorisme. La perquisition du véhicule du mis en cause les oriente vers cette piste. Les fédéraux y ont trouvé un sweat avec l’inscription «Property of Allah» (propriété d’Allah, en anglais)- l’assaillant en portait un au moment de son assaut-, un autre vêtement orné du drapeau iranien et un exemplaire du Coran. La piste terroriste est d’autant plus crédible que l’attaque s’est déroulée quelques heures après le lancement des bombardements israélo-américains contre l’Iran.

S’appuyant sur des «sources concordantes», L’Observateur croit savoir que Ndiaga Diagne est arrivé aux États-Unis, en provenance du Sénégal, soit en 2000 soit en 2006. Il s’est d’abord installé à New York, dans le Bronx. C’est en 2013 qu’il est naturalisé Américain.

Six ans après avoir obtenu la nationalité américaine, selon toujours le récit de L’Observateur, Ndiaga Diagne a quitté New York pour s’installer à Pflugerville, au Texas. Fouillant son passé, les enquêteurs du FBI ont découvert que le tireur a été arrêté à plusieurs reprises dans les deux villes pour vente illégale dans la rue et d’autres motifs non révélés.

L’Observateur rapporte que plusieurs médias américains ont révélé que Ndiaga Diagne était bien connu des services de police d’Austin. Les mêmes sources renseignent que ces derniers ont déclaré que le Sénégalais souffrait de troubles mentaux. Ceci explique-t-il son acte ? L’enquête du FBI permettra peut-être de connaître la vérité.