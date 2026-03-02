UGB : les étudiants décrètent 24 heures de cessation d’activités pédagogiques

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé une nouvelle mobilisation sur le campus de l’Université Gaston Berger (UGB), marquée par une suspension temporaire des activités pédagogiques afin de protester contre des retards liés aux allocations d’études.

Dans un communiqué rendu public le 2 mars 2026 à Saint-Louis, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis décrète 24 heures de cessation de toutes les activités pédagogiques, une mesure présentée comme renouvelable en fonction de l’évolution de la situation.

Selon l’organisation estudiantine, cette décision intervient pour exiger des autorités compétentes la régularisation des rappels d’allocations dus aux ayants droit, un dossier qui alimente depuis plusieurs semaines les préoccupations des étudiants.

Dans le document signé par le président de séance, Amadou Ba, la CESL demande : le paiement intégral des rappels dus aux bénéficiaires des allocations d’études ; le maintien des acquis sociaux jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.

Les responsables étudiants estiment que toute réforme du système d’allocations doit se faire dans le dialogue afin d’éviter une détérioration des conditions sociales des étudiants. La Coordination des Étudiants de Saint-Louis réaffirme, dans son communiqué, son engagement pour la défense des intérêts matériels et pédagogiques des étudiants et se dit disposée à poursuivre les discussions avec les autorités universitaires et gouvernementales.

Cette nouvelle tension sociale intervient dans un contexte où la question des allocations d’études demeure un enjeu majeur dans plusieurs universités du Sénégal, notamment en ce qui concerne les retards de paiement et les modalités de réforme du système.