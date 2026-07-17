Grand Yoff : Un réseau de trafic de produits pharmaceutiques illicites démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a annoncé le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic et la vente illicite de produits pharmaceutiques au marché de Grand Yoff. À l’issue de l’enquête, six individus ont été déférés au parquet le lundi 13 juillet 2026.

Les mis en cause sont poursuivis pour « exercice illégal de la pharmacie, trafic et distribution illicite de produits pharmaceutiques et autres produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui ».

L’enquête a été ouverte à la suite d’informations concordantes faisant état d’une recrudescence de la vente clandestine de médicaments dans le marché de Grand Yoff. Les policiers ont d’abord procédé à une phase de surveillance discrète qui leur a permis de localiser les points de vente et d’identifier les personnes impliquées.

Fortes de ces renseignements, les forces de l’ordre ont mené une opération de démantèlement aux alentours de 16 heures. Sur place, elles ont constaté que des médicaments soumis à prescription médicale et nécessitant des conditions strictes de conservation étaient vendus à l’air libre sur des étals de fortune, en violation des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire.

L’intervention a permis la saisie d’environ 390 kilogrammes de produits de santé. Le lot comprenait notamment une importante quantité d’antibiotiques, dont de l’amoxicilline, des corticoïdes tels que le clobétasol, des psychotropes comme la fluoxétine, ainsi que de l’aspirine, du paracétamol et plusieurs autres antalgiques.

Les enquêteurs ont également découvert des sirops et comprimés destinés à stimuler l’appétit et à provoquer une prise de poids rapide, des produits utilisés pour des modifications morphologiques nécessitant normalement un strict encadrement médical, ainsi que d’autres médicaments détournés de leur usage, dont la consommation est susceptible d’entraîner de graves risques pour la santé.

Au cours de leur garde à vue, certains suspects ont contesté les faits qui leur sont reprochés, tandis que d’autres ont reconnu s’approvisionner auprès du marché noir dans la région de Dakar.

À l’issue de la procédure, les six personnes interpellées ont été présentées aux autorités judiciaires compétentes pour la suite des poursuites.