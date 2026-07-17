Mbacké : Deux individus déférés après la saisie de 750 grammes de MDMA

Le Commissariat urbain de Mbacké a annoncé le déferrement au parquet de deux individus poursuivis pour « association de malfaiteurs et trafic international de drogue », à la suite de la saisie de 750 grammes de MDMA (ecstasy).

Selon les services de police, les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 juillet 2026, aux environs de 1 heure du matin. En patrouille à proximité de l’Héliport, les éléments de la Brigade de recherches (BR) ont repéré un véhicule de marque Peugeot 3008 immobilisé en raison d’une panne mécanique.

Le comportement jugé suspect des occupants a conduit les policiers à procéder à une palpation de sécurité, puis à une fouille approfondie du véhicule. Cette opération a permis de découvrir, dans un sac à dos déposé sur la banquette arrière, 750 grammes de MDMA en poudre, une drogue synthétique communément appelée ecstasy.

D’après la police, le propriétaire du sac a reconnu être le détenteur de la marchandise. Il aurait déclaré aux enquêteurs avoir acheté cette drogue dans un pays frontalier le 7 juillet 2026 pour un montant de 3 millions de francs CFA, avant de la faire entrer frauduleusement sur le territoire sénégalais.

Toujours selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, le suspect s’était ensuite rendu à Touba afin de participer à la célébration de la journée des Khassidas chez un ami. Les deux hommes se dirigeaient vers Dakar pour faire réparer le moteur défectueux du véhicule lorsque celui-ci est tombé en panne, permettant ainsi leur interception par les éléments de la Brigade de recherches.

À l’issue de leur garde à vue et de l’enquête, les deux suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Les poursuites engagées portent sur des faits présumés d’association de malfaiteurs et de trafic international de drogue.