Parcelles : Neuf personnes déférées dans une affaire de prostitution en ligne et de transmission volontaire du VIH

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a annoncé avoir déféré au parquet, ce jeudi 16 juillet 2026, neuf personnes poursuivies pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/SIDA, prostitution en ligne et mise en danger de la vie d’autrui ».

Selon les services de police, l’enquête a été ouverte à la suite de la plainte d’un citoyen qui s’est présenté au commissariat le 12 juillet 2026. Le plaignant a déclaré avoir été victime de sollicitations répétées via les applications WhatsApp et TikTok de la part d’un individu qui lui aurait proposé des rapports sexuels, avant de lui fixer un rendez-vous à l’Unité 18 des Parcelles Assainies.

Les policiers, accompagnés du plaignant, se sont rendus sur les lieux indiqués et ont procédé à l’interpellation du premier suspect. D’après la police, l’exploitation de son téléphone portable a permis de découvrir des échanges jugés compromettants ainsi qu’un second rendez-vous avec un autre individu, qui a également été interpellé.

Au cours de son audition, le deuxième suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et indiqué aux enquêteurs l’identité de deux partenaires présumés résidant à Keur Massar. Les investigations se sont alors poursuivies dans cette localité.

Lors des perquisitions effectuées le 13 juillet, les policiers indiquent avoir surpris plusieurs suspects dans des chambres privées. Les fouilles ont notamment permis la saisie de comprimés, de préservatifs, de lubrifiants ainsi que de traitements antirétroviraux. Selon les enquêteurs, l’un des mis en cause a déclaré être porteur du VIH depuis 2018.

L’exploitation des téléphones portables saisis aurait ensuite permis d’identifier et d’interpeller trois autres personnes, dont un homme marié, portant à neuf le nombre total de personnes arrêtées entre le 12 et le 14 juillet.

Toujours selon la police, les neuf mis en cause auraient reconnu les faits lors de leurs auditions. Les examens médicaux ordonnés dans le cadre de l’enquête ont révélé que sept des neuf personnes interpellées étaient séropositives au VIH.

À l’issue de leur garde à vue, les neuf suspects ont été présentés au procureur de la République. Les autorités précisent que les investigations se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles autres ramifications.