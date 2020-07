Grève Sytjust : Les Juristes Africains appellent au Dialogue

L’Association des juristes africains, consciente de sa mission qui consiste à aider les Etats africains à asseoir une meilleure administration de la justice et à respecter leur engagement au plan national et international,

– constatant que des usagers des services de la justice ont déploré depuis plusieurs semaines des désagréments causés par la grève d’une partie des travailleurs du secteur, et qui risquent de créer des dommages à l’économie nationale.

– appelle le gouvernement à s’entendre avec les grévistes (qui réclament une revalorisation de leur statut et de meilleures conditions de travail), afin de mettre fin à cette situation faisant obstacle a une bonne administration de la justice.

– demande au Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) davantage de sensibilisation par rapport aux questions liées a la gestion des de l’Etat et trouver un compromis a court moyen et long terme, ceci au plus grand profit du peuple et pour la continuité du service public en tant que principe fondamental du fonctionnement de l Etat et de son administration.

-Constatant également que cette grève entamée il y a plus de trois semaines a, en partie, perturbé le fonctionnement des services de la justice et qu’elle ne saurait perdurer au risque de mettre en péril l’économie , le principe de la continuité du service public et le bon fonctionnement des institutions dont le Président de la République est le seul garant en vertu de la Constitution.

L’AJA rappelle ici que tout gouvernement reste lié, d’une manière ou d une autre, par ses engagements surtout qu après consultation l on note que des actes ont été signés.

Suite à la déclaration du Sytjus du 9 juillet 2020 ou il rappelle au gouvernement sa disponibilité à discuter sur les points litigieux. L’Etat est appelé à œuvrer dans ce sens pour le bien public car l’Essence de l’Autorité réside dans le Partage, tout comme celle du Pouvoir réside dans la Dévotion à la cause des acteurs au nom de qui, cette autorité est finalement exercée.

L’AJA lance un appel au dialogue et au compromis entre les acteurs du secteur, a court, moyen et long terme au nom de l’Ordre public dont est garant l’Etat et surtout la Paix sociale qui interpelle tous les citoyens.

Elle félicite les médiateurs et surtout le Chef de l’Etat du Sénégal qui porte une attention particulière au bon fonctionnement de la Justice Gage de l’Etat de droit.

Fait à Dakar le 10 juillet 2020

Le Bureau Exécutif international