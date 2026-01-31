Guinée-Bissau : la CEDEAO salue des avancées vers une transition politique inclusive

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a salué les mesures récemment prises par les autorités de transition de la Guinée-Bissau en vue de favoriser un environnement politique inclusif et d’accélérer le retour à l’ordre constitutionnel.

Dans un communiqué rendu public le 30 janvier 2026 à Abuja, l’organisation sous-régionale indique que ces développements ont été portés à sa connaissance à travers une lettre du général de division Horta INTÁ, président de la transition en Guinée-Bissau. La correspondance, datée du 29 janvier 2026, était adressée au président sierra-léonais Julius Maada Bio, également président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.

Selon le communiqué, les autorités bissau-guinéennes ont annoncé plusieurs mesures clés destinées à apaiser le climat politique. Il s’agit notamment de la formation d’un gouvernement de transition inclusif, avec l’attribution de trois portefeuilles ministériels au PAIGC et au groupe politique dirigé par Fernando Dias da Costa. Dix représentants issus de ces deux formations doivent également intégrer le Conseil national de transition.

La CEDEAO relève par ailleurs la libération de l’ensemble des prisonniers politiques ainsi que l’amélioration des conditions de détention de Domingos Simões Pereira, président du PAIGC, transféré de la prison centrale à une assignation à résidence. Autre annonce majeure : le retrait de la demande de départ de la Mission de soutien à la stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ESSMGB).

L’organisation régionale exhorte l’ensemble des parties prenantes à poursuivre le dialogue et la collaboration afin de garantir une transition pacifique et crédible, débouchant sur des élections démocratiques. Elle insiste également sur la nécessité d’une libération complète et effective de Domingos Simões Pereira, ainsi que sur le respect des droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens.

La CEDEAO a enfin réaffirmé son soutien constant au peuple de la Guinée-Bissau, dans un contexte politique marqué par de fortes attentes en matière de stabilité institutionnelle et de gouvernance démocratique.