Lutte contre la cybercriminalité : Clôture de l’opération « RED CARD 2.0 » à l’ENA

La cérémonie de clôture de l’opération « RED CARD 2.0 » (Africa Joint Operation Against Cybercrime) s’est tenue ce vendredi 30 janvier 2026 à l’École nationale d’administration (ENA), mettant un terme à quatre jours d’intenses travaux consacrés à la lutte contre la cybercriminalité en Afrique.

Présidant l’ouverture de l’atelier de débriefing, le mardi 28 janvier 2026, le Contrôleur général de Police Abdoul Wahabou Sall, Directeur général adjoint de la Police nationale, avait donné le ton d’une rencontre placée sous le signe de la coopération et du partage d’expertise face aux menaces numériques croissantes.

Organisée par l’École nationale de cybersécurité à vocation régionale (ENCVR), cette rencontre de haut niveau a réuni des experts et praticiens issus de douze pays africains. Elle a également enregistré la présence remarquée du Directeur de l’ENCVR, du représentant d’Interpol ainsi que du délégué de l’Ambassade de France au Sénégal, témoignant de l’importance stratégique accordée à cette initiative.

Durant les travaux, les participants ont échangé sur leurs expériences respectives et partagé les enseignements tirés des enquêtes menées dans le cadre de la criminalité numérique. Les discussions se sont articulées autour de trois axes majeurs : le renforcement de la coopération régionale et internationale, l’harmonisation des techniques d’investigation numérique sur le continent et la consolidation d’un cyberespace africain plus sûr et résilient.

Dans son allocution, le Directeur général adjoint de la Police nationale a réaffirmé l’engagement ferme du Sénégal à faire de la cybersécurité une priorité stratégique, tout en saluant l’appui constant des partenaires internationaux dans ce combat commun contre les cybermenaces.

La clôture de l’opération « RED CARD 2.0 » marque ainsi une étape importante dans la réponse collective africaine face aux défis posés par la criminalité numérique, ouvrant la voie à une coopération renforcée et durable entre les États du continent.