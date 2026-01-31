Lutte contre la criminalité : Des opérations coordonnées de la Gendarmerie portent leurs fruits

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de lutte contre la criminalité et les activités illicites, les unités de la Gendarmerie nationale ont enregistré, au cours de la semaine écoulée, des résultats probants dans plusieurs localités du pays.

Le mardi 28 janvier 2026, entre 17 heures et 19 heures, un détachement du GARSI 2, appuyé par les éléments de la brigade territoriale de Saraya, a conduit une opération ciblée dans le village de Saeinsoutou, sur la base d’un renseignement faisant état de l’exploitation illégale d’un site aurifère situé sur la Falémé, dans sa partie sénégalaise. L’intervention a abouti à la destruction sur place de six dragues utilisées pour l’orpaillage clandestin.

Dans la même dynamique, la Brigade de Recherches de Saraya a mené une patrouille les 28 et 29 janvier 2026 dans la zone de Tenkoto et ses environs. Cette action a permis l’identification de trente-cinq personnes et l’interpellation de deux individus pour vente illégale de produits pharmaceutiques. Au cours de cette opération, les forces de sécurité ont saisi vingt-sept paquets de dix comprimés de tramadol chacun, cinq paquets de dix comprimés de tapendol chacun, trente-six paquets de dix comprimés de tramaking chacun, cinquante comprimés en vrac, deux sacs de cent kilogrammes de cyanure, deux cartons de cigarettes et cent vingt-cinq cartouches de marque Sir, ainsi que trois motos.

Par ailleurs, les éléments de la Brigade territoriale de Sédhiou, en poste avancé à Diana Malary, ont procédé le jeudi 29 janvier 2026, à 9 heures 30 minutes, à l’interpellation d’un individu en possession de deux kilogrammes de chanvre indien. La moto ayant servi au transport de la drogue a également été saisie.