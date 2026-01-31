Convocations de Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye : Ibrahima Thiam dénonce une atteinte aux libertés démocratiques

Le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Ibrahima Thiam, a exprimé de vives préoccupations à la suite des convocations de l’ancien ministre Doudou Wade et du journaliste Pape Ngagne Ndiaye. Dans une tribune rendue publique, le responsable politique y voit un signal inquiétant pour la liberté d’expression et le débat démocratique au Sénégal.

Selon Ibrahima Thiam, ces convocations s’inscrivent dans un contexte politique marqué par une sensibilité accrue des autorités face aux critiques publiques. Il estime que l’engagement politique de longue date et la prise de parole critique tendent désormais à être perçus comme des fautes, plutôt que comme des contributions normales au débat public.

Le président de l’ACT décrit un climat où les actes administratifs se multiplient à l’encontre de voix critiques, sans rupture institutionnelle apparente, mais à travers des procédures qu’il qualifie de banalisées. À ses yeux, ces démarches participeraient à une forme d’érosion progressive des pratiques démocratiques.

Concernant Doudou Wade, Ibrahima Thiam souligne que son intervention relevait de l’analyse politique et de l’expression d’opinions fondées sur son expérience. Il regrette que ce type de prise de parole fasse l’objet d’une convocation, alors que, selon lui, une réponse par le débat contradictoire aurait été plus appropriée.

La convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye est également critiquée. Ibrahima Thiam rappelle que l’émission Faram Facce se distingue par un ton direct et interrogatif, conforme, selon lui, aux exigences du journalisme d’investigation. Il met en garde contre toute tentation de restreindre la liberté de la presse ou d’imposer une forme de journalisme qu’il juge complaisante.

Pour le leader de l’ACT, ces événements dépassent les personnes concernées et posent la question plus large de la place accordée à la contradiction et à la critique dans l’espace public. Il estime qu’une démocratie solide doit tolérer, voire encourager, les opinions divergentes.

Ibrahima Thiam conclut en rappelant que l’histoire politique retient davantage les voix qui s’expriment que les actes visant à les restreindre, appelant ainsi au respect des principes démocratiques et des libertés fondamentales.